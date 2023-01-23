"أمير نجران" يرعى حفل أهالي شرورة ويدشن المهرجان الشتوي الخامس ومشروعاتٍ تنموية

رعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حفل أهالي محافظة شرورة.
ودشن أمير نجران -خلال الحفل المُعَد بهذه المناسبة- مهرجان شرورة الشتوي الخامس، ومشروعات تنموية للدفاع المدني، ومستشفى شرورة العام، والغرفة التجارية.
بدوره، نوّه محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- كسائر مناطق ومحافظات المملكة، من نهضة تنموية ومشروعات خدمية، مقدمًا شكره لأمير المنطقة على تدشينه مهرجان شرورة الشتوي والمشاريع التنموية التي تُسهم في رفاهية المواطن والمقيم بالمحافظة.
وثمّن رئيس كتابة عدل شرورة سالم الصيعري -في كلمة الأهالي- زيارة أمير نجران للمحافظة، ومتابعته الدائمة للمواطنين، واطلاعه على أحوال الأهالي وتلمس احتياجاتهم عن قرب.
وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان "جلوي وعروس الصحراء"؛ فيما تضمنت فقرات الحفل عددًا من القصائد الشعرية، وفقرة ترحيبية قدّمها طلاب وطالبات تعليم شرورة، وأوبريت، وفلكلورات شعبية.
وفي ختام الحفل كرّم الداعمين لمهرجان شرورة الشتوي، وتسلم هدية تذكارية من محافظ وأهالي شرورة، وهدية أخرى من قائد قوة شرورة، وشارك في العرضة السعودية.