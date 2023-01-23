"أمير نجران" يرعى حفل أهالي شرورة ويدشن المهرجان الشتوي الخامس ومشروعاتٍ تنموية

بدوره، نوّه محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- كسائر مناطق ومحافظات المملكة، من نهضة تنموية ومشروعات خدمية، مقدمًا شكره لأمير المنطقة على تدشينه مهرجان شرورة الشتوي والمشاريع التنموية التي تُسهم في رفاهية المواطن والمقيم بالمحافظة.