"تعليم شرورة" يحتفل باليوم الوطني الـ92 بـ10 برامج وفعاليات نوعية

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة شرورة 10 برامج وفعاليات في إطار خطتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ(92) للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، سيجري تنفيذها في جميع مقار الإدارة والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات وداخل المحافظة، وتُختتم بحفل الإدارة برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي.
وأكد مدير التعليم بشرورة، الدكتور فايز بن علي الاسمري، أن الجهود والاستعدادات لمناسبة اليوم الوطني بدأت بشكل مبكر لأهمية هذه المناسبة الوطنية؛ إذ اعتُمد تشكيل اللجان الإشرافية، وتوجيه المجتمع التعليمي بإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة من الوزارة، التي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة.
وقال "الأسمري" إن فعاليات وبرامج الاحتفاء ستنطلق في كل المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مدى أسبوع دراسي كامل، بدءًا من الأحد الموافق 29 صفر إلى الخميس الموافق 3 ربيع الأول من العام 1444هـ.
كما قدم مدير التعليم أصدق الدعوات وأجمل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصـــاحب السمـو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة نجران -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية.
ويأتي في مقدمة البرامج الوطنية مسيرة ممشى الوطن، وهي مسيرة وطنية، يشترك فيها الخيالة، وطلاب التعليم العام والتربية الخاصة، والكشافة، وباصات النقل محمَّلة بالأعلام وشعارات اليوم الوطني.
ويتضمن برنامج الاحتفال فعاليات رياضية، منها مباراة لكرة القدم، تضم الفرق المتأهلة من دوري المدارس على ملعب نادي شرورة الرياضي.
وتضمَّن البرنامج مجموعة من الفعاليات الأخرى، منها الإهداءات للجهات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك تقديرًا لأعمالهم وجهودهم في خدمة الوطن، إضافة إلى مجلة تعليم شرورة في عدد خاص باليوم الوطني الـ92، يحتوي على أبرز منجزات الوطن والمشاريع، وكلمات لمنسوبي تعليم شرورة بمناسبة اليوم الوطني.
ومن الفعاليات المقدمة فقرة "الموروث الشعبي"، وهي عبارة عن زامل بأهازيج وطنية ورقصات شعبية لأهالي المحافظة، وكذلك العرضة السعودية.
ومن ضمن فقرات الحفل تقديم "أوبريت تحت راية بن سعود"، وهو أوبريت وطني، يُقدَّم على شكل خمس لوحات فنية، ويُعرض بالحفل الختامي، الذي يتم فيه تكريم أبناء الشهداء.
ومن الفعاليات "مرسم ومعرض حكاية وطن"، وهي عبارة عن معرض يحتوي على ورشة رسم خاصة، تحكي عن الوطن، إضافة إلى ركن الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة للتعبير بالكتابة أو الرسم عن برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030م، إضافة إلى جدارية "حب الوطن"، وهي لوحة جدارية لممارسة الخط العربي وفن الرسم للتعبير عن ماضي السعودية وحاضرها ومستقبلها المشرق.
وفقرة "رسم وتلوين العَلم"، وهي برنامج فني لرسم العَلم السعودي، مع تضمينه عبارات وطنية مُعبِّرة باستخدام البرامج التقنية.
وفي الختام كل الدعوات لوطننا بالازدهار المستمر، ونسأل الله أن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. ودامت أفراحك يا وطن.