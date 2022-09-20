"تعليم شرورة" يحتفل باليوم الوطني الـ92 بـ10 برامج وفعاليات نوعية

وأكد مدير التعليم بشرورة، الدكتور فايز بن علي الاسمري، أن الجهود والاستعدادات لمناسبة اليوم الوطني بدأت بشكل مبكر لأهمية هذه المناسبة الوطنية؛ إذ اعتُمد تشكيل اللجان الإشرافية، وتوجيه المجتمع التعليمي بإقامة هذه البرامج والفعاليات الوطنية المعتمدة من الوزارة، التي تأتي من منطلق تفعيل مشروع "اليوم الوطني" في التعليم؛ لتعزيز مكانة الوطن في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، وترسيخ قيم الولاء والمحبة والانتماء والمواطنة الصالحة.