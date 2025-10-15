الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة تنظم برنامج "فكر وابتكر وآثر" للمتدربات الموهوبات

برعاية عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة المهندسة حياة الغامدي، نظم مركز البحث والابتكار بالكلية برنامجًا متميزًا بعنوان "فكر وابتكر وآثر"، يهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الابتكاري والبحث العلمي لدى المتدربات الموهوبات.
ويُنفذ البرنامج على ثلاث مراحل رئيسية، تشمل: مرحلة الانطلاق، وتركز على تعريف المتدربات بأهداف البرنامج وأدوات البحث والابتكار، إلى جانب تنظيم ورش عمل تحفيزية لتشجيع التفكير الإبداعي.
ثم تأتي مرحلة التطوير، التي تُعنى بدعم المتدربات في تطوير أفكارهن وتحويلها إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، مع تقديم استشارات تقنية وبحثية لضمان جودة المشاريع ومتابعة تقدم الأداء.
أما مرحلة التواصل الذكي، فتتضمن عرض المشاريع أمام لجنة تقييم متخصصة، مع تدريب المتدربات على تقديم أفكارهن بشكل مهني واحترافي، وتسليط الضوء على أثر المشاريع والنتائج المتوقعة.
ويستهدف البرنامج عشر متدربات موهوبات من الكلية، ويُعد خطوة مهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز بين المتدربات.
وقد أشرفت مشرفة المركز الأستاذة منار الصواط على تنفيذ البرنامج وتنسيق جميع مراحله، وضمان توفير الدعم الفني والإرشادي للمتدربات، مع متابعة تقدمهن وتقديم التغذية الراجعة بما يحقق أهداف البرنامج.
وأكدت المهندسة حياة الغامدي أهمية دعم الموهوبات وتمكينهن من تحويل أفكارهن إلى مشاريع ملموسة تسهم في تطوير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والبحث العلمي.