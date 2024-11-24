"الضمان الصحي" يوقّع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لقياس المخرجات الصحية

قالت إيمان الطريقي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي: إنّ توقيع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لقياس المخرجات الصحية، يحقق تحولًا نوعيًّا في مستوى الرعاية الصحية لمستفيدي الضمان الصحي في المملكة؛ من خلال تطوير أدوات قياس المخرجات الصحية المبلغة من المرضى "PROMs"، وتطبيق المعايير العالمية في جودة وكفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع.