"الضمان الصحي" يوقّع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لقياس المخرجات الصحية

قالت إيمان الطريقي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي: إنّ توقيع مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لقياس المخرجات الصحية، يحقق تحولًا نوعيًّا في مستوى الرعاية الصحية لمستفيدي الضمان الصحي في المملكة؛ من خلال تطوير أدوات قياس المخرجات الصحية المبلغة من المرضى "PROMs"، وتطبيق المعايير العالمية في جودة وكفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع.
وفي التفاصيل: وقّع مجلسُ الضمان الصحي والتحالف الدولي لقياس مخرجات الرعاية الصحية؛ مذكرةَ تفاهم، بحضور الأمين العام الدكتور شباب الغامدي، والرئيس التنفيذي للتحالف السيدة "جنيفير برايت"؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك.
وتهدف المذكرة بين الجانبين إلى دعم تطوير وتطبيق أدوات قياس المخرجات الصحية المبلغة من المرضى، وتعزيز نضج القطاع في تطبيق معايير قياس مخرجات الرعاية الصحية التي تركز على المريض "PROMs"، وفق نموذج "ICHOM".