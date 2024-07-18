"‫تعليم الطائف" يهنئ الطالبات والطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة "وطن بلا مخدرات"

أعلنت وزارة التعليم فوز طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في مسابقة "وطن بلا مخدرات" بمساراتها الأربعة " المقالة، القصة القصيرة، اللوحة الفنية"، والتي تهدف إلى رفع وعي أبنائنا الطلاب والطالبات ووقايتهم وتمكينهم من المهارات التي تعزز من إدراكهم لمخاطر هذه الآفة.
وقد حصد المركز الذهبي في مسار الفيديو " بنين" الطالب فراس بن خالد الثبيتي، فيما حقق الطالبان أسامة بن زياد النفيعي، وبتال بن حسين الرويثي المركز الفضي في مسار المقالة " بنين، ونال الطالب بدر بن محمد الغامدي المركز البرونزي في المسار ذاته.
وحصدت طالبات تعليم الطائف المراكز الفضية في ثلاثة مسارات، حيث فازت الطالبة عهد بنت حزمي السبيعي في مسار المقالة، والطالبة جنا بنت نواف الغامدي في مسار الفيديو، والطالبة سماح بنت عبد الرحمن جحفلي في مسار اللوحة الفنية.
وبدوره هنأ المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أبناءه الطلبة الفائزين، وأسرهم ومدارسهم، معبراً عن سعادته بتحقيق طلاب وطالبات تعليم الطائف مراكز متقدمة في المسابقة، ومثمناً للجهود المبذولة من دعم ورعاية للوصول إلى أهداف المسابقة المنشودة.