"‫تعليم الطائف" يهنئ الطالبات والطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة "وطن بلا مخدرات"

وقد حصد المركز الذهبي في مسار الفيديو " بنين" الطالب فراس بن خالد الثبيتي، فيما حقق الطالبان أسامة بن زياد النفيعي، وبتال بن حسين الرويثي المركز الفضي في مسار المقالة " بنين، ونال الطالب بدر بن محمد الغامدي المركز البرونزي في المسار ذاته.