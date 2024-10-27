الجمعية السعودية للطب الوراثي تشارك في المؤتمر الدولي "العصر الحديث للجينات الوراثية"

وفي السياق ذاته، نوّه المتحدث الرسمي للجمعية الدكتور زهير بن عبدالله رهبيني بالجهود التي قدمتها الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة زملائه المتحدثين، وفرق العمل من الخبرات الوطنية التي ساهمت في نجاح مثل هذا الحدث الطبي الكبير والذي يعزز مكانة المملكة في المجال الطبي والعلمي.