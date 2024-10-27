الجمعية السعودية للطب الوراثي تشارك في المؤتمر الدولي "العصر الحديث للجينات الوراثية"

تشارك الجمعية السعودية للطب الوراثي في فعاليات المؤتمر الدولي "العصر الحديث للجينات الوراثية" والذي تنظمه إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2024، وتستهدف الجمعية من مشاركتها استعراض آخر التطورات والاكتشافات في مجال تحليل الجينات الوراثية.
ويعد هذا المؤتمر حسب، علياء بنت عبد الرحيم قاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحد المحطات العلمية المهمة في خدمة الطب الوراثي وفتح باب التعاون المشترك والمزيد من التواصل والتوثيق خدمةً للمجتمع بشكل عام، ومستفيدي خدمات الطب الوراثي بشكل خاص.
كما يواكب المؤتمر الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم ودعم الجهود الصحية للمختصين بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.
وفي السياق ذاته، نوّه المتحدث الرسمي للجمعية الدكتور زهير بن عبدالله رهبيني بالجهود التي قدمتها الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة زملائه المتحدثين، وفرق العمل من الخبرات الوطنية التي ساهمت في نجاح مثل هذا الحدث الطبي الكبير والذي يعزز مكانة المملكة في المجال الطبي والعلمي.
يذكر أن الجمعية شاركت من خلال ركن استعرضت فيه جهودها في خدمة الطب الوراثي، حيث اطلع اللواء عبدالله العتيبي مدير مستشفيات القوات المسلحة بالطائف على محتويات الركن، كما قدمت علياء قاري، رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي، محاضرة متميزة عن تقارير الفحص الوراثي الجزيئي وتطبيقاته.