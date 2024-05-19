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أمير تبوك يطلع على مبادرات ومشروعات جمعية "عبدالعزيز الخيرية"
ويشيد بما يحظى به القطاع الخيري من اهتمام ودعم القيادة
ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية.
واطلع أمير تبوك، بحضور أعضاء المجلس، على تقرير أعمال الجمعية الفترة الماضية، الذي استعرض مبادرات ومشروعات وأعمال جار تنفيذها حاليًا.
كما اطلع على التقرير المالي للجمعية، مشيدًا بما يحظى به القطاع الخيري من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات.
بعد ذلك ناقش المجلس عددًا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددًا من القرارات.