أمير تبوك يطلع على مبادرات ومشروعات جمعية "عبدالعزيز الخيرية"

كما اطلع على التقرير المالي للجمعية، مشيدًا بما يحظى به القطاع الخيري من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات.