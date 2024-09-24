ربع مليون طالب بـ"الطائف" يحتفلون باليوم الوطني.. "تعليمنا ينبض بحب الوطن"
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وبمتابعة من مديري ومديرات المدارس.
وتغنّى أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في 1700 مدرسة، بعبارة "تعليمنا نابض بالوطن".
وشارك المدير العام للتعليم بالمحافظة الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، احتفالية مدرسة ثانوية الأمير محمد بن عبد الرحمن، وشاهد معرض اليوم الوطني 94 وخريطة مناطق المملكة التي تم تجسيدها وتمثيلها من طلاب المدرسة.
وانطلقت مسيرة وطنية في بداية الاحتفال بمشاركة طلبة الكشافة بالأناشيد الوطنية والنشاط القيادي في العرض مع الخيول الأصيلة، في حين وقف المدير العام للتعليم بعد ذلك على خريطة مناطق المملكة بالمدرسة.
وتمّ تجسيد مجسمات جمالية لمعالم المناطق في كل بقعة من أرض الوطن، والتعريف بالزي التراثي لكل منطقة من طلبة المدرسة.
إلى ذلك دشن المدير العام للتعليم المعرض الفني لليوم الوطني، بتنظيم من الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي قسم النشاط الطلابي.
وتضمن المعرض أعمالًا فنية تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية، من خلال الملك المؤسس والملوك الذين عاصروا الحكم في هذه البلاد الطاهرة.
كما أبرز المعرض العبارات الداعمة لاحتفالية اليوم الوطني والهوية الرسمية له، ومفهوم الألوان في شعار اليوم والمستوحى من طبيعة وبيئة الوطن.
فيما أبرز المعرض مشروعات رؤية السعودية 2030 التي جعلت جودة حياة الإنسان هدفًا لها، والتي تعدّ من مصادر الإلهام لكل فنان معاصر.
كما أبرز مشروعات شباب الوطن: شباب الدرعية، والشعيبة للطاقة الشمسية، وتطوير العلا، وبرنامج المملكة لرواد الفضاء، والمكعب، والسيارات الكهربائية، و"ذا لاين"، و"سندالة"، وأسود للتطوير، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي.
وتضمن المعرض عددًا من اللوحات الفنية التشكيلية، التي قام على إنشائها ورسمها طلاب طالبات تعليم الطائف، كما تزين بركن الفنون الحرفية والخطوط العربية مثل خط النسخ وخط الرقعة.
وأيضًا تضمن المعرض مجموعة من الأعمال التراثية والأدوات ومقتنيات تاريخية مضى عليها أكثر من 80 عامًا.
من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بما شاهده من منجزات عملية وطنية في المدرسة، خلال الاحتفال باليوم الوطني 94.
وأكّد أن هذه الأيام تعدّ مصدر إلهام لجميع الطلاب والطالبات في المدارس؛ للتعبير عن مشاعرهم الوطنية خلال يومهم الدراسي، سائلًا المولى تعالى أن يحفظ هذه البلاد وحكامها وشعبها، ويبارك في الأجيال خلال مسيرتهم التعليمية ليصبحوا مستقبلًا هم ثمرة النجاح للوطن.
وقدم شكره لجميع المدارس على مشاركاتهم وتفعيلهم لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، كما أشاد بمشاركة الطلاب وأولياء أمورهم.
ونوه "الغامدي" إلى متابعة الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي قسم النشاط الطلابي، لاحتفالية اليوم الوطني.
كما قدم شكره وتقديره لجميع مديري ومديرات المدارس والمكاتب على جهوده الحثيثة في الاحتفال بيوم الوطن الـ94، موضحًا أن الاحتفالات مستمرة بالمدارس حتى يوم الخميس القادم.