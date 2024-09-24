ربع مليون طالب بـ"الطائف" يحتفلون باليوم الوطني.. "تعليمنا ينبض بحب الوطن"

وأكّد أن هذه الأيام تعدّ مصدر إلهام لجميع الطلاب والطالبات في المدارس؛ للتعبير عن مشاعرهم الوطنية خلال يومهم الدراسي، سائلًا المولى تعالى أن يحفظ هذه البلاد وحكامها وشعبها، ويبارك في الأجيال خلال مسيرتهم التعليمية ليصبحوا مستقبلًا هم ثمرة النجاح للوطن.