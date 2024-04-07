بالشراء العيني.. "إنسان" توزع زكاة الفطر على أكثر من 10 آلاف أسرة بالرياض

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية البالغ عددها أكثر من 10.000 أسرة في الرياض ومحافظاتها.
وتتولى الجمعية شراء الزكاة "عينيًا" عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها وتوزيعها للأسر من خلال إضافتها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية، وذلك ليلة 29 وليلة 30 من رمضان.
وأشارت الجمعية إلى أن قيمة زكاة الفطر في "إنسان" لهذا العام بلغت 21 ريالًا للفرد الواحد داعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر منصة إنسان للتبرع أو زيارة أحد فروعها البالغ عددها 21 فرعًا في الرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية.
يُذكر أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونيًا للمستفيدين؛ حيث تحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية، وهي حفظ كرامة اليتيم.
وكان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق قد نوه في وقت سابق على هذه الطريقة والأسلوب العصري الذي تنتهجه الجمعية في توزيع زكاة الفطر، حيث إنه يخفف العناء على الجمعية، وأبنائها المستفيدين الذين بلغ عددهم نحو 41.000 ألف يتيم ويتيمة وأرملة.