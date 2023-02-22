رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل يوم التأسيس بالمدينة الجامعية بالفرعاء

رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الجامعة، التهنئة للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 2023، مؤكدًا أننا نعيش مناسبة عظيمة، نستذكر فيها قصص الشموخ وملاحم المجد الخالدة، التي سطرتها هذه البلاد قبل ثلاثة قرون؛ حتى غدت دولة رائدة وحضارة عظيمة ألهمت العالم بتجربتها.
جاء ذلك في احتفال جامعة الملك خالد، أمس، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 2023، في المدينة الجامعية بالفرعاء.
وقال رئيس الجامعة إنه في عام 1139هـ / 1727م، كان للجزيرة العربية موعد مع مرحلة جديدة من الأمن والأمان والبناء والعطاء؛ حيث أسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله الدولة السعودية، وانطلقت هذه الدولة المباركة من الدرعية ككيان سياسي وحضاري؛ لتحقق عبر تاريخها حضورًا رياديًا على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات..
وأضاف "السلمي" ومنذ ذلك التاريخ والمنطقة تشهد تحولاً عظيمًا في تنميتها وحياة أبنائها، وقد عزز هذا التحول وحقق هذا النجاح التلاحم بين القيادة والشعب والسعي الحثيث من الجميع نحو التنمية، واليوم نزهو في ذكرى يوم التأسيس بوطننا الشامخ وحضارتنا العريقة وقيمنا الإنسانية الراسخة؛ فحاضرنا الزاهر يروي للأجيال ما وصلت إليه بلادنا وما تتطلع إليه، وماضينا المجيد يشهد بسجل حافل من التضحيات العظيمة والعزيمة والإصرار في سبيل البناء، ورؤيتنا الطموحة 2030 تأخذنا إلى عالم التطور والتقدم والريادة".
وأكد "السلمي" أن ذكرى يوم التأسيس كما هي مناسبة للفخر والاعتزاز بما تحقق، هي أيضًا مناسبة لاستشعار ما نعيشه وما نحظى به من مقدرات وطنية عظيمة وحياة كريمة وتنمية شاملة، وهي أيضًا مناسبة لتجديد العزم على المضي قدمًا وبذل أقصى الجهود للإسهام الفاعل في تنمية الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة 2030.
واطلع "السلمي" بعد وصوله مقر الاحتفال على المعارض المصاحبة والتي ضمت معارض أزياء التأسيس وتصميمها والطهي والفنون التشكيلية، مشيدًا بما شاهده، ومؤكدًا دور ذلك في تعزيز الهوية الثقافية والتراث الحضاري.
واشتمل الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي والإدارة العامة للاتصال المؤسسي وشاركت فيه مختلف الوحدات بالجامعة، على عرض لأزياء الأطفال للتأسيس وقصائد شعرية، بالإضافة إلى أوبريت "يوم بدينا"، كما تم خلاله تكريم الفائزين بالمسابقة الطلابية، بالإضافة إلى عدة فقرات متنوعة.
يُذكر أن الجامعة أعدت خطة للاحتفال بمناسبة يوم التأسيس، شملت 3 فعاليّات كبرى مركزية في المدينة الجامعية بالفرعاء والمدينة الجامعية للطالبات بقريقر وفرع تهامة، بالإضافة إلى مشاركة مختلف وحدات الجامعة بفعاليّات وبرامج متنوعة، إضافة إلى الشراكة مع نادي أبها الأدبي وبعض الجهات في تنظيم برامج احتفالية، واحتضان فعاليّة "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة على مدى 3 أيام.