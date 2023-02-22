رئيس جامعة الملك خالد يشهد حفل يوم التأسيس بالمدينة الجامعية بالفرعاء

وأضاف "السلمي" ومنذ ذلك التاريخ والمنطقة تشهد تحولاً عظيمًا في تنميتها وحياة أبنائها، وقد عزز هذا التحول وحقق هذا النجاح التلاحم بين القيادة والشعب والسعي الحثيث من الجميع نحو التنمية، واليوم نزهو في ذكرى يوم التأسيس بوطننا الشامخ وحضارتنا العريقة وقيمنا الإنسانية الراسخة؛ فحاضرنا الزاهر يروي للأجيال ما وصلت إليه بلادنا وما تتطلع إليه، وماضينا المجيد يشهد بسجل حافل من التضحيات العظيمة والعزيمة والإصرار في سبيل البناء، ورؤيتنا الطموحة 2030 تأخذنا إلى عالم التطور والتقدم والريادة".