"كيان" للأيتام ومركز عيادات ميدي كير يوقِّعان اتفاقية تعاوُن لتقديم خدمات نفسية وتثقيفية لمستفيدي الجمعية

ولأن "الطرف الأول" جمعية خيرية تستهدف الأيتام ذوي الظروف الخاصة، سواء داخل الدور الإيوائية أو الأُسر البديلة، وأن رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها منبثقة من رؤية السعودية 2030م، ومتمثلة في التميز في بناء كيان الأيتام، وتجويد حياتهم، وتهدف لتحقيق أعلى مستوى من التكيف لهم مع البيئة المحيطة بهم من خلال مساندتهم من النواحي الوقائية، والصحية، والنفسية، والتأهيلية.. ولكون "الطرف الثاني" أحد أكبر مقدمي الرعاية الطبية النفسية، وركيزتها الأساسية تعزيز الصحة النفسية.. وإيمانًا بأن العطاء أساس لنمو ورُقي المجتمعات، وجمعية كيان للأيتام ممكنة وداعمة لاستقرار وجودة الحياة، ومشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة؛ فقد التقت إرادة الطرفَيْن، وتم إبرام الاتفاقية بهدف خدمة أكبر عدد ممكن في مجال الخدمة النفسية، وتعزيز الصحة النفسية للأيتام ذوي الظروف الخاصة؛ ليكون التعاون والتكامل في تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتبادُل الخبرات والقدرات بين الطرفَيْن، والتنسيق والمتابعة المستمرة، وإقامة برامج ولقاءات تثقيفية نفسية. ومدة هذه الاتفاقية سنة قابلة للتجديد.