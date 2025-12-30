الندوة العالمية تفتتح مستوصفًا طبيًا في بنغلاديش لخدمة آلاف الأسر في المناطق النائية

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة لتحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنغلاديش مستوصفًا طبيًا جديدًا في منطقة "باغيرهات"، التي تبعد عن العاصمة دكا بنحو 213 كيلومترًا. ويأتي المشروع لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة لأكثر من ألفي أسرة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة.