الندوة العالمية تفتتح مستوصفًا طبيًا في بنغلاديش لخدمة آلاف الأسر في المناطق النائية

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة لتحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنغلاديش مستوصفًا طبيًا جديدًا في منطقة "باغيرهات"، التي تبعد عن العاصمة دكا بنحو 213 كيلومترًا. ويأتي المشروع لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة لأكثر من ألفي أسرة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة.
وقد تم تصميم المستوصف وتجهيزه وفق أحدث المعايير التي تضمن تقديم خدمات طبية متميزة، حيث يضم المبنى: غرفتي كشف مجهزتين، غرفة استقبال، صالة انتظار واسعة للمراجعين، غرفة للضمادات، غرفة للتحاليل المخبرية، صيدلية متكاملة، صالة لتوزيع الأدوية، بالإضافة إلى مرافق خدمية تشمل مصلى، بوفيه، وأربع دورات مياه.
وفي حفل الافتتاح، ثمّن مدير مكتب الندوة العالمية في بنغلاديش، الدكتور محمد رضوان الرحمن، الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا. وأكد أن هذه المبادرات والبرامج الطبية تسهم بشكل مباشر في فتح أبواب الأمل والعلاج المجاني للفئات المحتاجة وغير القادرة على تحمّل التكاليف العلاجية.