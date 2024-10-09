جمعية المودة تدعم 4429 من كبار السن ببرامج تعزز الصحة النفسية والاستقرار الأسري

نظمت جمعية المودة للتنمية الأسرية فعاليات توعوية تحت شعار “دور كبير العائلة في تحقيق الاستقرار الأسري”، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة. وأوضح المدير العام للجمعية، محمد علي آل رضي، أن كبار السن يشكلون دعامة أساسية لاستقرار الأسرة، بفضل تجاربهم وحكمتهم، مشيرًا إلى أن إشراكهم في القرارات العائلية الهامة يعزز الصحة النفسية للأسرة بأكملها.
وأكد آل رضي أن تفعيل دور كبار السن في الأسرة يساعد في تحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم، من خلال برامج مخصصة لتنمية قدراتهم ومجموعات الدعم التي تقدمها الجمعية. وأضاف أن هذه الفعاليات ركزت على أهمية مشاركة كبار السن في حل النزاعات الأسرية وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة.
وقدمت الجمعية خلال هذا العام خدمات لأكثر من 4429 من كبار السن، من خلال برامج مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة الأسرية وتعزيز مكانة كبار السن داخل أسرهم، ليكونوا مشاركين إيجابيين في مجتمعاتهم.