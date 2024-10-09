جمعية المودة تدعم 4429 من كبار السن ببرامج تعزز الصحة النفسية والاستقرار الأسري

نظمت جمعية المودة للتنمية الأسرية فعاليات توعوية تحت شعار “دور كبير العائلة في تحقيق الاستقرار الأسري”، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة. وأوضح المدير العام للجمعية، محمد علي آل رضي، أن كبار السن يشكلون دعامة أساسية لاستقرار الأسرة، بفضل تجاربهم وحكمتهم، مشيرًا إلى أن إشراكهم في القرارات العائلية الهامة يعزز الصحة النفسية للأسرة بأكملها.