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"محافظ حفر الباطن" يلتقي رئيس وأعضاء فرع هيئة الصحفيين ويطلع على تقرير الأعمال

ثمّن دور الفرع في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي والتنسيق لإبراز الجهود التنموية
"محافظ حفر الباطن" يلتقي رئيس وأعضاء فرع هيئة الصحفيين ويطلع على تقرير الأعمال

الْتقى محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، بمكتبه في المحافظة رئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي، وعدد من أعضاء فرع الهيئة.

واطلع الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، على تقرير عن أعمال فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن في تطوير العمل الصحفي والإعلامي من خلال ما قدمه الفرع من برامج تطويرية ودورات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام لأبناء وبنات المحافظة.

وثمّن محافظ حفر الباطن، أهمية دور الفرع في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المحافظة بشكل خاص من مقومات تنموية وثقافية.

محافظ حفر الباطن
عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل

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