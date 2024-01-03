"محافظ حفر الباطن" يلتقي رئيس وأعضاء فرع هيئة الصحفيين ويطلع على تقرير الأعمال

وثمّن محافظ حفر الباطن، أهمية دور الفرع في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المحافظة بشكل خاص من مقومات تنموية وثقافية.