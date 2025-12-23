جازان: "الهلال الأحمر" يكرم 22 ألف متطوع في حفل سنوي

في خطوة لافتة، أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، اليوم، حفلًا تكريميًا لتكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين، إضافة إلى الداعمين للأعمال التطوعية خلال عام 2025م، وذلك تقديرًا لجهودهم الإنسانية ومشاركاتهم الفاعلة.