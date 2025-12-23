جازان: "الهلال الأحمر" يكرم 22 ألف متطوع في حفل سنوي

في خطوة لافتة، أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، اليوم، حفلًا تكريميًا لتكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين، إضافة إلى الداعمين للأعمال التطوعية خلال عام 2025م، وذلك تقديرًا لجهودهم الإنسانية ومشاركاتهم الفاعلة.
أُقيم الحفل على مسرح بيت الثقافة بجازان، بحضور مدير عام الفرع الدكتور عادل بن عبده عريشي، وعدد من مديري الإدارات.
واستُهل الحفل بكلمة ألقاها الدكتور "عريشي"، نوه فيها بالدور البارز الذي يقدمه المتطوعون، مشيدًا بما حققوه من أداء متميز خلال عام 2025م، ومُعربًا عن شكره لجمعية جازان الخيرية على دعمها المستمر للهيئة ومسرح بيت الثقافة، ومساندتها للحفل السنوي.
وأوضح أن الحفل يهدف إلى رد الجميل للمتطوعين والمتطوعات تقديرًا لعطائهم ومساهماتهم في الأعمال الإنسانية التي تقدمها الهيئة لخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الأنشطة التطوعية بمنطقة جازان خلال العام بلغ 22,226، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية المطروحة 665 فرصة، بإجمالي 88,206 ساعات تطوعية.
وأكد "عريشي" أن الهيئة تسعى من خلال تنوع برامجها إلى زيادة أعداد المتطوعين، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، وتعزيز قيم التكامل والتكاتف المجتمعي.