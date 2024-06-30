رئيس جامعة الطائف يُطلق برنامج "موهبة" الإثرائي" في موسمه الثاني

وقال رئيس الجامعة خلال كلمته التي ألقاها؛ أن برنامج موهبة محطة هادفة وخلاقة في رحلة الطالب؛ حيث تحرص ‫جامعة الطائف بشراكاتها الإستراتيجية؛ على تقديم برامج ثرية وإثرائية في تطوير مواهب الغد لطلبة المملكة الواعدين، وإبراز مهاراتهم ودعمهم بالعديد من الموارد والخبرات التعليمية الأكاديمية، ضمن باكورة تدريبية خلاقة يتسلمها أعضاء من هيئة التدريس ذوي الخبرة والاختصاص، لتحقيق أقصى ما يمتلكونه من إمكانات إبداعية طموحة.