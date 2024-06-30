رئيس جامعة الطائف يُطلق برنامج "موهبة" الإثرائي" في موسمه الثاني

أطلق رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، برنامج موهبة الإثرائي، في موسمه الثاني، بمحافظة الطائف، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة العديد من الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات؛ وذلك بحضور رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي أ.د خديجة أبو النجا؛ وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة.
وقال رئيس الجامعة خلال كلمته التي ألقاها؛ أن برنامج موهبة محطة هادفة وخلاقة في رحلة الطالب؛ حيث تحرص جامعة الطائف بشراكاتها الإستراتيجية؛ على تقديم برامج ثرية وإثرائية في تطوير مواهب الغد لطلبة المملكة الواعدين، وإبراز مهاراتهم ودعمهم بالعديد من الموارد والخبرات التعليمية الأكاديمية، ضمن باكورة تدريبية خلاقة يتسلمها أعضاء من هيئة التدريس ذوي الخبرة والاختصاص، لتحقيق أقصى ما يمتلكونه من إمكانات إبداعية طموحة.