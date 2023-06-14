أمير الباحة يرعى توقيع اتفاقيتين للعناية بالمساجد وترميم المنازل

رعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، توقيع اتفاقيتين؛ تهتم الأولى بمساجد المنطقة، فيما تهتم الاتفاقية الثانية بترميم المنازل، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق، ومدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة نواف بن عايض الغامدي.
وشهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين مؤسسة المجدوعي الخيرية، ويمثّلها غازي بن أحمد العتيبي، وجمعية ترميم الخيرية، ويمثّلها حمد ثواب الخالدي، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جمعية ترميم المساكن بمنطقة الباحة.
كما تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة المجدوعي الخيرية، ويمثّلها الأستاذ غازي أحمد العتيبي، وجمعية العناية بمساجد منطقة الباحة، ويمثّلها الدكتور سعيد بن محمد الغامدي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم مصاريف الخطط التشغيلية للجمعية، وتحديد المشاريع الخاصة بترميم المساجد وتنفيذها، والتسويق الإعلامي للبرامج التي تقدّمها الجمعية، ومساعدتها في التخطيط والتطوير.