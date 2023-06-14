أمير الباحة يرعى توقيع اتفاقيتين للعناية بالمساجد وترميم المنازل

رعى أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، توقيع اتفاقيتين؛ تهتم الأولى بمساجد المنطقة، فيما تهتم الاتفاقية الثانية بترميم المنازل، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق، ومدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة نواف بن عايض الغامدي.