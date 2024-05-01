"الهلال الأحمر بالطائف" ينظم دورة لتأهيل المكفوفين على التعامل مع "الإسعافات الأولية"

نظّمت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف، دورة تدريبية للإسعافات الأولية لعدد من المكفوفين بالتعاون مع جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل المكفوفين للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بدايةً من الاتصال بمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي ٩٩٧، بالإضافة لتدريبهم على كيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع حالات الغصة وبعض الحالات الإسعافية المتنوعة.
وقدّم البرنامج أربعة مدربين متخصصين من الهيئة يحظون بقدر من الكفاءة والعلم وكيفية التعامل مع المكفوفين، وكيفية تدريبهم عبر الوسائل الملائمة لهم.
وتحرص الهيئة بشكل دائم ومستمر على تدريب كافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين من خلال مركز التدريب والتثقيف المجتمعي بالمنطقة لرفع التوعية بالإسعافات الأولية.
وتعد هذه هي الدورة الأولى من نوعها التي تُقَدَّم للمكفوفين بالطائف، وتمثل انطلاقة لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية لهذه الفئة الغالية.
ولاقى البرنامج استحسانًا واسعًا من قِبَل المكفوفين المشاركين الذين بلغ عددهم ٢٠ شخصًا من ذوي الإعاقة البصرية وأقيم على مدى أربعة أيام.