وزارة البيئة تختتم برنامجًا للقطاع غير الربحي بعسير

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير برنامج العمل التطوعي الاحترافي، الذي نُفذ بالتعاون مع الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بديوان الوزارة، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة.
وتضمّن البرنامج ورشة عمل تخصصية في مجال العمل التطوعي، واجتماعًا مع الجمعيات غير الربحية، إضافة إلى زيارات ميدانية لجمعيتي "وارفة" و"شكر لحفظ النعمة"، ولقاءً مع منظومة البيئة والمياه والزراعة لبحث سبل تطوير العمل التطوعي بشكل احترافي.
وأُشرف على البرنامج مدير عام منظمات القطاع غير الربحي بالوزارة الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، حيث اختُتم بلقاء تشاوري موسّع ضم عددًا من الجمعيات وممثليها، طُرحت خلاله مقترحات وأفكار تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي وتنميته في المنطقة.
من جانبه، كرّم الدكتور الرمضي الصقري، ونائب مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف القحطاني، إدارة منظمات القطاع غير الربحي بفرع عسير ومديرها إبراهيم السناني، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح البرنامج وتفعيل هذا المجال الحيوي.
وأكد المهندس القحطاني أن البرنامج شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الدكتور الرمضي الصقري وفريق العمل، ومؤكدًا حرص الوزارة على تطوير العمل التطوعي ورفع جودته بما يحقق الأثر المجتمعي المستهدف.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال العمل التطوعي، وتعمل على تعزيز دوره في دعم القطاع غير الربحي وتنمية برامجه على مستوى المملكة.