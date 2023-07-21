بحضور كثيف.. مهرجان "الأشرفية بارك2" بعنيزة يختتم فعالياته

وتوّجت البلدية تميزها بتلقيها خطاب شكر هذا الأسبوع من أمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، مثمناً نجاح مهرجان "حياة الورد" الذي نظّمته البلدية بجهودها الذاتية، كان هدفها تنمية الغطاء النباتي ونشر ثقافة استزراع الورد والنباتات بشكل عام لتتواءم أهدافها مع مشروع السعودية الخضراء.