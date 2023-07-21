بحضور كثيف.. مهرجان "الأشرفية بارك2" بعنيزة يختتم فعالياته

اختتم مهرجان "الأشرفية بارك2" أيامه بحضور كثيف من الزوار والمتنزهين الذين قدموا من شتّى محافظات القصيم.
وسجل المهرجان تواجداً وموقعاً على خارطة السياحة بالمنطقة، وذلك امتداداً للنجاحات التي حققتها بلدية محافظة عنيزة.
واشتمل المهرجان على فعاليات وبرامج نوعية، وساهم في دفع عجلة الاقتصاد عبر توفير مناطق بيع لأكثر من 60 أسرة منتجة ما بين صانعات طعام وإكسسوارات وحرفيات وتشكيليات.
وتوّجت البلدية تميزها بتلقيها خطاب شكر هذا الأسبوع من أمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، مثمناً نجاح مهرجان "حياة الورد" الذي نظّمته البلدية بجهودها الذاتية، كان هدفها تنمية الغطاء النباتي ونشر ثقافة استزراع الورد والنباتات بشكل عام لتتواءم أهدافها مع مشروع السعودية الخضراء.
يذكر أن بلدية عنيزة تشارك في كل الفعاليات، كالأعياد ويوم التأسيس واليوم الوطني، وتشارك الجهات الحكومية كشريك استراتيجي، ونافست مؤخراً في مجال صناعة الترفيه برؤية وطموح تستهدف ازدهار السياحة المحلية وخلق بيئة ترفيهية ومناخاً سياحياً جاذباً.