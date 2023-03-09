"صوت التمريض 2023".. وكيل إمارة الشرقية يفتتح المؤتمر العالمي الأول للتمريض

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال المؤتمر العالمي الأول للتمريض تحت شعار "صوت التمريض 2023"، والذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي في فندق مرديان الخبر، بحضور عدد من مديري القطاعات الحكومية والصحية بالمنطقة ونخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين؛ لبحث آخر المستجدات في المجال.
وفور وصول "البتال" كان في استقباله الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي وقيادات التجمع، ثم بعد ذلك بدأ الافتتاح بعزف السلام الملكي.
وألقى الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي كلمة بالمؤتمر قال فيها: إن حرص تجمّع الشرقية الصحي على تقديم أفضل رعاية تمريضية في كل المنشآت التابعة له خلال العام الماضي 2022، ليقدم بذلك دورًا مهمًا وبارزًا في تحسين تجربة المريض في كل المنشآت الصحية التابعة للتجمّع، والتي شهدت -بحمد الله- مؤشرات أداء عالية في عام 2022، حيث حصد التجمع المركز الأول في رحلة التنويم على مستوى المملكة، كما حصل على المركز الثالث في رحلة العيادات الخارجية، والمركز الخامس في رحلة الطوارئ، كما حقق مراكز متقدمة في نتائج تقرير تذاكر 937 الأسبوعية.
وأضاف "الغامدي": بمشيئة الله ستستمر إنجازاتنا في عام 2023، بمزيد من التطوير والتحسين، لافتًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات العالمية يجب أن تقدّم توصيات تعزز القيم التي رسختها استراتيجية تجمع الشرقية الصحي بجعل الخدمات التمريضية في المنشآت التابعة للتجمع خدمات ذات جودة عالية تضمن رحلة علاجية ناجحة وذات قيمة للمريض بإذن الله.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الأداء من خلال نقل ودمج المعرفة الجديدة في الممارسة لتحسين نتائج المرضى، والاعتراف بدور وإنجازات الممرضات كقادة في الخطوط الأمامية خلال جائحة COVID-19، بالإضافة إلى مناقشة وتحليل اتجاهات التمريض واهتماماته؛ لتحديد طرق لتعزيز ممارسة التمريض الإكلينيكية.