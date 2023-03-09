"صوت التمريض 2023".. وكيل إمارة الشرقية يفتتح المؤتمر العالمي الأول للتمريض

وألقى الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي كلمة بالمؤتمر قال فيها: إن حرص تجمّع الشرقية الصحي على تقديم أفضل رعاية تمريضية في كل المنشآت التابعة له خلال العام الماضي 2022، ليقدم بذلك دورًا مهمًا وبارزًا في تحسين تجربة المريض في كل المنشآت الصحية التابعة للتجمّع، والتي شهدت -بحمد الله- مؤشرات أداء عالية في عام 2022، حيث حصد التجمع المركز الأول في رحلة التنويم على مستوى المملكة، كما حصل على المركز الثالث في رحلة العيادات الخارجية، والمركز الخامس في رحلة الطوارئ، كما حقق مراكز متقدمة في نتائج تقرير تذاكر 937 الأسبوعية.