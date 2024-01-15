"خيرية ضرماء" تُوزّع 1100 سلة غذائية وكسوة شتوية على مستفيديها

وأكد أن الجمعية تعد من الجمعيات الرائدة في نوعية برامجها ذات البعد الإنساني والقيمة التنموية؛ ولأجل تحقيق هذه الرؤية قامت بوضع أهداف للوصول إليها، ومن ضمن هذه الأهداف تقديم المساعدات المالية والعينية للمستفيدين.