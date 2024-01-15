"خيرية ضرماء" تُوزّع 1100 سلة غذائية وكسوة شتوية على مستفيديها

قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة ضرماء بتوزيع أكثر من 1100 سلة غذائية وكسوة شتوية على الأسر المستفيدة في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وصرح المدير التنفيذي للجمعية "سلمان الحوشان" أن الجمعية تسعى جاهدةً لتحقيق أهدافها، وبرامجها التي تلامس مستفيدها، حيث تم توزيع 140 سلة غذائية و426 كسوة شتوية و600 كرتون تمر على الأسر المستفيدة.
وأكد أن الجمعية تعد من الجمعيات الرائدة في نوعية برامجها ذات البعد الإنساني والقيمة التنموية؛ ولأجل تحقيق هذه الرؤية قامت بوضع أهداف للوصول إليها، ومن ضمن هذه الأهداف تقديم المساعدات المالية والعينية للمستفيدين.
وأوضح "الحوشان" أن الجمعية نستهدف الأسر المحتاجة والمطلقات والأرامل والأيتام، ونحرص على أن تكون الجمعية قد حققت رسالتها، المتمثلة في إرساء قيم العمل الخيري بين أفراد المجتمع لإنتاج برامج ومشاريع تنموية تتميز بالجودة والمصداقية.