يتقدمهم المحافظ... "سبق" ترصد احتفال أهالي الأفلاج باليوم الوطني

شارك محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مساء اليوم الجمعة مسيرة الأهالي التي نظمت بمناسبة اليوم الوطني 92
وكانت بلدية الأفلاج بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية ومتطوعين، ونظمت اليوم مسيرة للأهالي انطلقت من مقر المحافظة إلى مقر الاحتفال بمنتزه سحاب تقدمهم فيها المحافظ ومدراء الإدارات الحكومية والعسكرية ومتطوعون وخيالة حاملين الأعلام السعودية وصور القيادة.
وجاء ذلك وسط تنظيم مميز من جميع الجهات الأمنية لتسهيل حركة السير، معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني بكل يسر وسهولة حتى نقطة النهاية.
وقد وثقت عدسة "سبق" التي رافقت المسيرة عددًا من مشاعر البهجة والاحتفال.