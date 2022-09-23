يتقدمهم المحافظ... "سبق" ترصد احتفال أهالي الأفلاج باليوم الوطني

وكانت بلدية الأفلاج بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحية ومتطوعين، ونظمت اليوم مسيرة للأهالي انطلقت من مقر المحافظة إلى مقر الاحتفال بمنتزه سحاب تقدمهم فيها المحافظ ومدراء الإدارات الحكومية والعسكرية ومتطوعون وخيالة حاملين الأعلام السعودية وصور القيادة.