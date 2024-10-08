حرم أمير الرياض تزور جمعية "خيرات" لحفظ النعمة وتطلع على آلية العمل

قامت حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، بزيارة كريمة لجمعية خيرات لحفظ النعمة ظُهر اليوم (الثلاثاء) 8/ 10/ 2024؛ وذلك للاطلاع على جهود الجمعية التي تبذلها في استدامة الأمن الغذائي، وآلية العمل في حفظ النعمة، وتقليل الهدر في المجتمع.
وكان في استقبال حرم أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة الشنيفي، ونائبة رئيس مجلس الإدارة شماء الشنيفي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنسوبو الجمعية.
وحضر اللقاء الذي استُهل بالنشيد الوطني عدد من الأميرات، وسفيرة جمهورية العراق الشقيقة أ/ صفية آل سهيل، وعدد من زوجات سفراء الدول الشقيقة في السعودية.
ورحبت شماء الشنيفي بالأميرة نورة بنت محمد، وبالضيفات الكريمات، مثمنة لسموها زيارتها واهتمامها بالعمل الخيري، واعتبرت هذه اللفتة النبيلة مصدر فخر واعتزاز للجمعية ومنسوبيها.
وقدم المدير التنفيذي، الأستاذ عبدالله السبيعي، خلال الاجتماع عرضًا تناول فيه منجزات، وإحصائيات الجمعية في مجال حفظ النعمة خلال السنوات الماضية، إلى جانب مشاريعها وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.
وفي ختام الزيارة كرمت الجمعية الأميرة نورة بنت محمد بدرع تذكارية، سلمته لها نائبة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة شماء الشنيفي، ثم قامت سموها بجولة على المعمل التشغيلي في الجمعية معربة عن امتنانها العميق، وإعجابها بما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية، تهدف إلى حفظ النعمة، وتقليل الهدر.. مؤكدة أهمية دور هذه الجمعية في استدامة الأمن الغذائي، وتعزيز التكافل الاجتماعي.