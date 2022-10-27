"سايت" تعلن تأسيس شركة وطنية مختصة في تقديم خدمات تكامل الأنظمة

وتعد شركة NIL إحدى أبرز الشركات الرائدة دوليّاً في تقديم خدمات بناء مراكز البيانات والشبكات المتقدّمة، وبالجمع بين الخبرات القيّمة لدى الشركتين، تطمح هذه الشراكة في مجال تكامل الأنظمة إلى دعم المنشآت المحلية في تمكينها من الحصول على بيئات تقنية متجانسة ومستدامة مع تقليل المخاطر المتأتية من تبني التقنيات المتقدّمة.