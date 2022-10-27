"سايت" تعلن تأسيس شركة وطنية مختصة في تقديم خدمات تكامل الأنظمة

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بالشراكة مع شركة NIL الدولية، اليوم الخميس، تأسيس شركة وطنية مختصة بتقديم خدمات تكامل الأنظمة، بما في ذلك تصميم وبناء مراكز التشغيل التقنية ومراكز البيانات والبنى التحتية بأعلى المعايير العالمية الآمنة سعياً لتحقيق أعلى قيمة ممكنة لعملائها، علاوةً على توطين المعارف والخبرات التقنية في هذا القطاع.
وتفصيلاً، تأتي هذه الشراكة الاستثمارية ضمن خطط شركة "سايت" الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021 - 2025م) في بناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، واستثمار ريادة سايت في تقديم الخدمات التقنية آمنة التصميم.
وتعزّز هذه الشراكة مبادرات "سايت" الإستراتيجية لتوسيع شراكاتها الدولية ومساهمتها النوعية في تنمية المحتوى المحلي التقني، وتطوير القدرات والكفاءات وتوطينها استجابةً لاحتياجات سوق خدمات تكامل الأنظمة.
وتعتمد هذه الشراكة على إسهامات شركة NIL الأوروبية في تقديم الموارد والخبرات التقنية لإدارة ودعم عمليات الشركة الوطنية الجديدة على مدار الخمس سنوات القادمة.
وتعد شركة NIL إحدى أبرز الشركات الرائدة دوليّاً في تقديم خدمات بناء مراكز البيانات والشبكات المتقدّمة، وبالجمع بين الخبرات القيّمة لدى الشركتين، تطمح هذه الشراكة في مجال تكامل الأنظمة إلى دعم المنشآت المحلية في تمكينها من الحصول على بيئات تقنية متجانسة ومستدامة مع تقليل المخاطر المتأتية من تبني التقنيات المتقدّمة.