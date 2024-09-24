أكثر من 1000 متطوع يشكلون خريطة المملكة بجادة بيشة احتفاءً باليوم الوطني

اصطفّ آلاف المشاركين في أكبر تجمّع بشري بجادة بيشة، لتشكيل خريطة المملكة العربية السعودية بأجسادهم، في نموذج احتفائي باليوم الوطني السعودي 94 تعبيرًا عن الحب والوفاء وتجديد الولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.