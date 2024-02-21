برعاية وحضور المحافظ.. جامعة حفر الباطن تحتفل بذكرى يوم التأسيس

ودشّن محافظُ حفر الباطن معرضَ "يوم بدينا"، والفعاليات المصاحبة له، ثم استهلّ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثمّ بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أوبريت بعنوان "يوم بدينا"، ثم ألقى رئيسُ جامعة حفر الباطن كلمةً رحب خلالها بسمو محافظ حفر الباطن، والحضور.