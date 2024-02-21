برعاية وحضور المحافظ.. جامعة حفر الباطن تحتفل بذكرى يوم التأسيس

تحت رعاية وحضور محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، احتفت جامعة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، على مسرح الجامعة بالمبنى الرئيس.
وفي التفاصيل: كان في استقبال الأمير عبدالرحمن بن عبدالله لدى وصوله مقرّ الحفل: رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، ووكلاء الجامعة.
وحضر الحفلَ قياداتُ الجامعة وعددٌ من مسؤولي الدوائر الحكومية في محافظة حفر الباطن، ومنسوبي الجامعة من الكوادر الأكاديمية، والإدارية، والطلاب والطالبات.
ودشّن محافظُ حفر الباطن معرضَ "يوم بدينا"، والفعاليات المصاحبة له، ثم استهلّ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثمّ بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أوبريت بعنوان "يوم بدينا"، ثم ألقى رئيسُ جامعة حفر الباطن كلمةً رحب خلالها بسمو محافظ حفر الباطن، والحضور.
وقال رئيس الجامعة في مستهلّ كلمته: "إننا اليوم نقف أمام حدث تاريخي مهم، وذكرى عطرة ليوم مجيدٍ نستذكر معه أمجادَ تأسيس دولة عظيمة، ونجدّد فيها ذكرى اللبنات الأولى لهذا الكيان".
وأضاف: "إننا ومنذ التأسيس بفضل الله نصنع للمجد عنوانًا، ونسطر للبطولات قصصًا، ونرفع للمجد رايات خفّاقة من ماضي الصمود إلى حاضر النهضة والتقدم، وصولًا لوطن عظيم يتباهى بقادته، ويفخرُ بأصالته".
وأكد "الحربي" أننا نستشعر الواجبَ تجاه وطننا، ونعي ضرورةَ المحافظة على هذا الإرثِ العميق، والاهتمام بالبناء، وتعزيزِ اللحمة الوطنية.
واختتم كلمتَه برفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"، ولكافة الشعب السعودي، سائلًا اللهَ أن يحفظ بلادنا وقادتها من كل سوء في ظل راعي نهضتها وباني مجدها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، عرَّابِ رؤيتها، حفظهما الله.
واشتملت فعاليات الحفل على عرض مرئي تضمّن مشاعر وطنية لعدد من منسوبي الجامعة، وتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة التي نظّمتها جامعة حفر الباطن بمناسبة يوم التأسيس.
وفي نهاية الحفل تسلّم محافظُ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، درعًا تذكارية إهداءً من الجامعة بهذه المناسبة.