"عيد الأجاويد".. فعاليات ترفيهية وفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع

رعى محافظ محافظة رجال ألمع، الحسن بن عبدالخالق الحفظي، عيد الأجاويد الذي أُقيم مساء اليوم بقرية رجال ألمع التراثية، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والأمنية بالمحافظة.
واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية والفلكلورية، كما تضمَّن تقديم عدد من الفقرات الحوارية والشعرية، وكذلك تقديم فيلم وثائقي، وأوبريت من تقديم فِرقة رجال ألمع للثقافة والتراث، إضافة إلى مسرح للطفل، تم من خلاله تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات.
فيما قدَّم المحافظ شكره لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على إطلاقه مبادرة أجاويد، كما شكر جميع المشاركين في تنفيذ مبادرة أجاويد، وأكد أن المبادرة بمساراتها الثلاثة (قوة، عطاء، وعي) جعلت من الإنسان فاعلاً في التنمية، ومشاركًا حقيقيًّا، ووحدت الجهود، وخلقت روح المنافسة بين الجميع في العمل التطوعي ومساعدة الآخرين، وأبرزت المعدن الأصيل لأبناء المحافظة في التنافس في عمل الخير.