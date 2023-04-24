"عيد الأجاويد".. فعاليات ترفيهية وفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع

فيما قدَّم المحافظ شكره لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على إطلاقه مبادرة أجاويد، كما شكر جميع المشاركين في تنفيذ مبادرة أجاويد، وأكد أن المبادرة بمساراتها الثلاثة (قوة، عطاء، وعي) جعلت من الإنسان فاعلاً في التنمية، ومشاركًا حقيقيًّا، ووحدت الجهود، وخلقت روح المنافسة بين الجميع في العمل التطوعي ومساعدة الآخرين، وأبرزت المعدن الأصيل لأبناء المحافظة في التنافس في عمل الخير.