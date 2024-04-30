مدير "إسلامية نجران" يستقبل رئيس جمعية "رتل" ويستعرض تقريرها السنوي

وأكد "العتيبي" حرص الفرع على تكثيف أنشطته المجتمعية، بما يعكس جودة الجهود التي يقدمها الفرع لتوعية المجتمع بأمور دينهم، وتحقيق وحدة الصف من خلال المحافظة على مكتسبات الوطن، وطاعة ولاة الأمر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجمعية لترسيخ حفظ القرآن الكريم لدى النشء، وتشجيعهم على ذلك.