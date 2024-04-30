مدير "إسلامية نجران" يستقبل رئيس جمعية "رتل" ويستعرض تقريرها السنوي

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم في مكتبه، رئيس مجلس الإدارة لجمعية "رتل" ظافر القرني، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م، والخطط المستقبلية التي ستنفذها الجمعية خلال العام الحالي.
وأكد "العتيبي" حرص الفرع على تكثيف أنشطته المجتمعية، بما يعكس جودة الجهود التي يقدمها الفرع لتوعية المجتمع بأمور دينهم، وتحقيق وحدة الصف من خلال المحافظة على مكتسبات الوطن، وطاعة ولاة الأمر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجمعية لترسيخ حفظ القرآن الكريم لدى النشء، وتشجيعهم على ذلك.