في اليوم العالمي للطفل.. برامج ومبادرات "كيان للأيتام" نموذج لتنمية وتمكين مستفيديها

ولتمكين "الأطفال الأيتام دينيًا" وبالتعاون مع إحدى المكتبات ، تم تقديم برنامج "أسماء الله الحسنى للأطفال" البصير- السميع -الرزاق - الشافي- الحافظ – الرحمن، وذلك من منطلق إذا عرف الطفل ربه أحبه، وإذا أحبه أطاعه، ولهذا البرنامج فوائد كثيرة منها: أن يتعرف الطفل على الله من قوله: (ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها) فيؤمن بوحدانيته. وأن يعظم الله في نفسه لما يتعلمه من قوته وقدرته. وينمي عنده شعور مراقبته الله سبحانه له إن علم أنه سميع بصير. وإذا عرف الطفل أن الله هو الشافي والرزاق والحافظ والرحمن، توكل على الله في قضاء جميع أموره، وبهذا تختلط العقيدة بحياته وتقوّم أخلاقه.