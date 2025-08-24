مدير صحة جدة يشارك في حملة التبرع بالدم تأكيدًا لقيم العطاء والاقتداء بالقيادة

شارك مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، اليوم الأحد، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- تحت شعار "اقتداء وعطاء"، وذلك بمستشفى شرق جدة، بحضور عدد من منسوبي الفرع.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور الريادي للقيادة في ترسيخ قيم العطاء الإنساني وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخًا للمسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع. كما تجسد هذه المبادرة أهداف الحملة السامية التي تسعى إلى نشر ثقافة التكافل وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في إنقاذ الأرواح.
وأشار الدكتور السيالي إلى أن القيادة الرشيدة لم تكتفِ بإطلاق المبادرة، بل جسّدت قدوة عملية ملهمة دفعت المجتمع إلى التكاتف والتكافل، وأسهمت في رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه الحملات تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور السيالي جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع هذه المبادرة النبيلة، واغتنام فرصة العطاء للمساهمة في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمع أكثر صحة وتلاحمًا.