مدير صحة جدة يشارك في حملة التبرع بالدم تأكيدًا لقيم العطاء والاقتداء بالقيادة

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور الريادي للقيادة في ترسيخ قيم العطاء الإنساني وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخًا للمسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع. كما تجسد هذه المبادرة أهداف الحملة السامية التي تسعى إلى نشر ثقافة التكافل وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في إنقاذ الأرواح.