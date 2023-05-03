7855 مستفيدًا من دورات ومحاضرات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة

وتهدف الهيئة من خلال عقد تلك الدورات إلى رفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها؛ وذلك لتفادي حدوث أيّ مضاعفات أو وفاة، لا قدر الله تعالى، ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب من وقت حدوث الحالات الإسعافية. والطريقة الصحيحة للإبلاغ هي عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف، أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق "أسعفني".