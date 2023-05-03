7855 مستفيدًا من دورات ومحاضرات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة

نفّذت إدارةُ التدريب والشؤون الأكاديمية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م؛ "185" دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصّين في المجال الصحي؛ حيث بلغ مجموع المستفيدين "7855" مستفيدًا من الجنسين رجالًا ونساء.
وتهدف الهيئة من خلال عقد تلك الدورات إلى رفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها؛ وذلك لتفادي حدوث أيّ مضاعفات أو وفاة، لا قدر الله تعالى، ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب من وقت حدوث الحالات الإسعافية. والطريقة الصحيحة للإبلاغ هي عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف، أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق "أسعفني".
وتتضمّن الدورات التدريبية: القسم النظري، والقسم العملي لتطبيق المهارات الإسعافية وإتقانها من قِبل المتدرّبين. كما شملت البرامجُ التدريبية تدريبَ منسوبي الهيئة من الكادر الصحي على دورات في البروتوكولات العلاجية، ودورات في دعم الحياة الأساسي والمتقدم، ودورات تخصصية أخرى.
ودعت الهيئةُ الجميعَ إلى المبادرة والتسجيل في الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عن طريق منصّة "مُتأهب" للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي للمساهمة في حفظ أرواح المصابين والمرضى عند حدوث الحالات الطارئة في مقرّات التدريب بالمنطقة المتواجدة في المدن "جدة – الطائف – مكة"، ويحصل فيها المتدرّب أو المتدربة على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أولي معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.