عز وفخر.. تستهدف 80 طفلاً وطفلة في "تخصصي جدة" للاحتفال بذكرى التأسيس

احتفل فريق أصدقاء المرضى بجدة اليوم، بذكرى التأسيس بمقر المستشفى التخصصي بجدة بحضور الأميرة مشاعل بنت مقرن، بالتعاون مع فريق الخير التطوعي وقائدات التطوع بجدة: فوز الجماح والدكتورة سعاد عفيف وأميمة عقاد وعبير مغربي وروعة ميرة وإيمان فلمبان ومتطوعات أخريات تحت شعار "عز وفخر"، وبرفقة 80 طفلاً.
وألقت الدكتورة سعاد عفيف نيابة عن أعضاء أصدقاء المرضى كلمة حثت فيها على مشاركة كل شرائح المجتمع للاحتفال بذكرى التأسيس والمناسبات الوطنية ومنهم مرضى السرطان وذوو الاحتياجات الخاصة ومرضى السكرى والكلى باعتبارهم جزءًا من المجتمع.
كما دعت إلى المشاركة في أهداف وتطلعات رؤية 2030 والتي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله التي تتطلع للمليون متطوع.
وقالت "عفيف" إن هذا اليوم يعد إضافة إلى تعريف هذة الفئات بالتراث وتعزيز مفهوم التأسيس الموحد لهذا الوطن الغالي في ظل القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهدة الأمين.
كما قدمت منى بنقش، المدير التنفيذي لأصدقاء المرضى، تعريفًا عامًا عن أهداف ونشاطات الجمعية التي تخدم المرضى بشكل عام والأسر الفقيرة منهم بشكل خاص، مفيدة بأن "أصدقاء المرضى" قد تخصص بعلاج المرضى المحتاجين وتوعية افراد المجتمع صحيًا والتطوع الصحي.
وفي كلمتها، دعت أميمة عقاد، شباب وشابات الوطن إلى العمل التطوعي وضرورة إشراك الفئات الخاصة بالمحافل الوطنية وضرورة تخفيف معاناة المرضى بالشراكة المجتمعية وتعزيز حبهم للوطن الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة، ورؤية المملكة التي تهدف إلى الإشراق والنماء والأمن والأمان.
إلى ذلك، قدم فريق الخير التطوعي فقرة مسابقة للصغار ووزع الهدايا وعرف بركن التراث المكون من سجاد تراثي وعرض المنتجات الأثرية.
وفي نهاية الحفل تجولت الأميرة مشاعل وقائدات التطوع في أجنحة المرضى ووزعن الهدايا عليهم بتلك المناسبة الوطنية.