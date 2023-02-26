عز وفخر.. تستهدف 80 طفلاً وطفلة في "تخصصي جدة" للاحتفال بذكرى التأسيس

كما قدمت منى بنقش، المدير التنفيذي لأصدقاء المرضى، تعريفًا عامًا عن أهداف ونشاطات الجمعية التي تخدم المرضى بشكل عام والأسر الفقيرة منهم بشكل خاص، مفيدة بأن "أصدقاء المرضى" قد تخصص بعلاج المرضى المحتاجين وتوعية افراد المجتمع صحيًا والتطوع الصحي.