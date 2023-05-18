"سعي" تحتفي بشركاء نجاحها لتوظيف ذوي الإعاقة خلال 7 سنوات

كما وفرت إخصائيًّا نفسيًّا؛ لأهمية هذا الاختصاص في المساهمة بالتعامل مع بعض حالات الإعاقة. ووضعت أيضًا مطبخًا واقعيًّا مدعومًا من إحدى شركات القطاع الخاص، من أجل التدريب المنتهي بالتوظيف لدى تلك الشركة.