افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2024 في دورته الخامسة والثلاثين
افتتح نائب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنانSIDC 2024 في دورته الخامسة والثلاثين الذي تنظمه كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 18 - 20 يناير الجاري ويُقام في أرض المعارض الكبرى في مدينة الرياض.
ويمثل المؤتمر أهم وأكبر حدث سنوي وإقليمي في مجال طب ورعاية الأسنان على مستوى الشرق الأوسط، ويقدم إضافة ثرية وملتقى مهمًا لقادة طب الأسنان محليًا ودوليًا وسائر اختصاصي وخبراء ومقدمي خدمات طب الأسنان.
ويستهدف المؤتمر الأكاديميين، وطلبة طب الأسنان، والمساندين في القطاعين العام والخاص.
وثمّن الدكتور "السلمان" في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر؛ الجهود الحكومية المبذولة لخدمة مجال طب الأسنان وصحة الإنسان، منوّهًا بالدور الرائد الذي تقدمه الجمعية السعودية لطب الأسنان SIDC في تنظيم هذا الحدث.
وشدد على أهمية هذا المؤتمر من خلال الرحلة العلمية التي قطعها عبر دوراته السنوية السابقة وصولاً إلى هذه الدورة والتي باتت ذات دلالة لافتة تفيد جميع العاملين في المجال.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر عرضًا مرئيًا وتعريفيًا عن فعاليّات المؤتمر، كما تحدث رئيس الجمعية السعودية الدكتور زياد اللاحم، عن المؤتمر ومميزات هذه الدورة معلنًا عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ووجّه شكره للجهات المشاركة من داخل وخارج المملكة.
وأوضح "اللاحم" أن جميع تذاكر العضوية والاشتراك في الحدث قد نفدت في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل حاجة ملحة إلى مواكبة وعرض آخر الأبحاث والدراسات العالمية المرتبطة بطب الأسنان.
وكشفت عضو مجلس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتورة ميادة المزيني أن النسخة الحالية تستضيف (96) متحدثًا متخصصًا من مختلف دول العالم في مختلف تخصصات طب الأسنان، إضافة إلى متحدثين من الاستشاريين السعوديين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية المختلفة؛ لمناقشة آخر المستجدات في طب الأسنان.
وأعلنت الدكتورة المزيني البرنامج العلمي الذي يتضمن (23) جلسة علمية، و(92) محاضرة، و(39) ورشة عمل في مختلف تخصصات طب الأسنان.
ويقدم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2024م معالجة متنوعة للتحديات الرئيسة والموضوعات المثيرة للجدل في طب الأسنان التجميلي. وطب الأسنان الترميمي والتعويضات السنية وزراعة الأسنان وطب الأسنان وطب الأسنان الرقمي.
كما يدعم المؤتمر تطورات العلاج وتحديات أمراض اللثة، طب الأطفال، تقويم الأسنان، إدارة الممارسة ومكافحة العدوى، فضلاً عن جلسات علمية موازية لمساعدي الأسنان واختصاصيي صحة الأسنان. كما سيمكن ذلك فريق طب الأسنان المشارك من التفوق في تقديم أفضل رعاية للأسنان في العالم.
وقد تجاوز عدد حضور البرنامج (10.000) طبيب وطبيبة وطالب وعامل ومهتم بطب الأسنان.
ويصاحب المؤتمر معرض طبي، تشارك فيه (135) شركة من كبرى شركات طب الأسنان لعرض أحدث ما توصلوا إليه في صناعة معدات ومواد وأجهزة طب الفم والأسنان في العالم.
وتم في آخر اللقاء تكريم الشريك الاستراتيجي في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان "وزارة الصحة" والشركات الراعية للمؤتمر.