افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2024 في دورته الخامسة والثلاثين

وشهد حفل افتتاح المؤتمر عرضًا مرئيًا وتعريفيًا عن فعاليّات المؤتمر، كما تحدث رئيس الجمعية السعودية الدكتور زياد اللاحم، عن المؤتمر ومميزات هذه الدورة معلنًا عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ووجّه شكره للجهات المشاركة من داخل وخارج المملكة.