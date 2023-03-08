"السبيعي" يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة في محافظة تربة

استقبل محافظ تربة حنتوش الحميدي السبيعي، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ مديرَ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة المكلف محمد بن سلطان البقمي؛ حيث استمع لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدّمها المكتب في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية.
واستعرض "البقمي" أهمَّ الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب.
من جهته أثنى المحافظ على الجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب لخدمة أهالي المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.
كما شكر وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، وإلى قيادتها الشابّة في المنطقة، المكلف المهندس ماجد بن عبد الله الخليف؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن والمواطنين.