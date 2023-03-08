"السبيعي" يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة في محافظة تربة

استقبل محافظ تربة حنتوش الحميدي السبيعي، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ مديرَ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة المكلف محمد بن سلطان البقمي؛ حيث استمع لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدّمها المكتب في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية.