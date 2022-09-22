"بلدية الحريق" تحتفي باليوم الوطني 92.. مساء اليوم الخميس

إلى ذلك كرمت البلدية عددًا من العمالة الذين انتهت عقودهم وخدماتهم الوظيفية مؤخرًا؛ تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة خلال مسيرتهم المهنية في البلدية.