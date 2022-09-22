"بلدية الحريق" تحتفي باليوم الوطني 92.. مساء اليوم الخميس

تحتفل بلدية الحريق، مساء اليوم الخميس، باليوم الوطني 92، بحضور المحافظ محمد بن ناصر الجرباء.
وأعدت البلدية برنامجًا متكاملًا من الفعاليات، بمشاركة الأسر المنتجة ومنتجاتها المتعددة، ومبدعي رسم الفن التشكيلي وهواة المرسم الحر.
كما أعدت موقع الاحتفال بالتجهيزات اللازمة، وهيّأته بالمتطلبات الضرورية، مع تواجد سيارات الأطعمة "فود ترك".
وقد بذلت بلدية المحافظة بإشراف مباشر من رئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي؛ جهودًا جبّارة لإخراج الاحتفال بالصورة المطلوبة التي تواكب الحدث الوطني وهذه المناسبة.
وجرى تنفيذ الترتيبات من تجميل الأرصفة بالأشجار والزهور والإضاءة، وكذلك تحسين الشوارع والمواقع بالأعلام والأنوار الخضراء؛ احتفاءً بالمناسبة الوطنية الغالية.
إلى ذلك كرمت البلدية عددًا من العمالة الذين انتهت عقودهم وخدماتهم الوظيفية مؤخرًا؛ تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة خلال مسيرتهم المهنية في البلدية.
وقدم رئيس البلدية الشكر لهم على ما قدموه، ودورهم في خدمة البلدية ومحافظة الحريق في المجالات البلدية والأعمال الرائدة في نظافة المحافظة والتشجير وأعمال الصيانة، وغيرها من المجالات البلدية الأخرى.
وتقديرًا لدورهم ولجهدهم المبذول في مجال عملهم وخدمة المحافظة، تم تقديم عدد من الشهادات والهدايا لهم.