محافظ الزلفي يستقبل مدير التعليم ويطلع على خطط سير العملية التعليمية

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة مدير إدارة التعليم المكلف سليمان بن عبدالله الخمشي.
وتعرف المحافظ خلال اللقاء على الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها إدارة التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ وخططها لمتابعة سير العملية التعليمية.
وأشاد "العتيبي" في الختام بالدور الحيوي للمعلمين والمعلمات في تعزيز وتنمية معارف الطلاب والطالبات، لمواكبة التحولات والمتغيرات التي يعيشها وطننا، منوهًا بالاهتمام والرعاية والدعم الكبير لقطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، إدراكًا لأهمية التعليم في تطوير المجتمع والنهوض به.