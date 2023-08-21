محافظ الزلفي يستقبل مدير التعليم ويطلع على خطط سير العملية التعليمية

وأشاد "العتيبي" في الختام بالدور الحيوي للمعلمين والمعلمات في تعزيز وتنمية معارف الطلاب والطالبات، لمواكبة التحولات والمتغيرات التي يعيشها وطننا، منوهًا بالاهتمام والرعاية والدعم الكبير لقطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، إدراكًا لأهمية التعليم في تطوير المجتمع والنهوض به.