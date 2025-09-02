نماء المكية توزع أكثر من نصف مليون عبوة ماء وتوقع برامج تعاون جديدة في أغسطس

وأشار "الغامدي" إلى أن شهر يوليو الماضي شهد تسجيل 45 فرصة تطوعية شارك فيها أكثر من 1,217 متطوعًا بإجمالي 10,228 ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي تجاوز 254 ألف ريال، بنسبة رضا وصلت إلى 99.62%. كما دشنت الجمعية فريق "أشبال الوسام" التطوعي ووقّعت اتفاقيات تعاون مع فرق تطوعية جديدة.