نماء المكية توزع أكثر من نصف مليون عبوة ماء وتوقع برامج تعاون جديدة في أغسطس

أعلنت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة أن برامجها المنفذة خلال شهر أغسطس 2025 بلغت تكلفتها الإجمالية 540,888 ريالًا، واستفاد منها 537,200 مستفيد.
وكشف التقرير عن توزيع أكثر من 527 ألف عبوة ماء بارد لسقيا المعتمرين وزوار المسجد الحرام، إضافة إلى 10,200 عبوة لسقيا المراجعين في حجز الزايدي بمكة المكرمة، وذلك بتوجيه من لجنة السقاية والرفادة.
كما وقّعت الجمعية مذكرة تفاهم مع جمعية الطائف الخضراء، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة، منها ترشيد استهلاك المياه، الاستفادة من المياه الرمادية في التشجير، والحد من التلوث البيئي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي أن "نماء" وقّعت كذلك مذكرة تعاون مع أمانة محافظة جدة لتعزيز البرامج التوعوية والثقافية والاجتماعية، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.
وأشار "الغامدي" إلى أن شهر يوليو الماضي شهد تسجيل 45 فرصة تطوعية شارك فيها أكثر من 1,217 متطوعًا بإجمالي 10,228 ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي تجاوز 254 ألف ريال، بنسبة رضا وصلت إلى 99.62%. كما دشنت الجمعية فريق "أشبال الوسام" التطوعي ووقّعت اتفاقيات تعاون مع فرق تطوعية جديدة.
وفي جانب المشاريع الاستثمارية، أوضح "الغامدي" أن التبرعات لمشروع وقف سقيا مكة الاستثماري تجاوزت حتى اليوم 5.7 مليون ريال من أصل المبلغ المستهدف البالغ 10.8 مليون ريال، ما مكّن الجمعية من امتلاك أرض المشروع، فيما يتبقى نحو 5.1 مليون ريال لامتلاك المبنى الاستثماري.