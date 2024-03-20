"صعوبات التعلم" تشارك في برنامج الخيمة الرمضانية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

ونوه بحرص وسعي أفراد الجمعية للمشاركة في كل برامج المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى نشر ثقافة الاهتمام بشؤون ذوي صعوبات التعلم، وتعزيز الجانب التوعوي، والجانب الاستشاري، والإرشادي؛ بتقديم البرامج والأنشطة الهادفة لإبراز حقوقهم، ومسؤولية المجتمع تجاههم، والتي تسهم في بناء مجتمع راق يخدمهم بشكل متكامل ومتجانس وفعال، بدعم ومؤازرة الموسرين والمحبين للعمل الخيري والإنساني في بلادنا الغالية.