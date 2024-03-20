"صعوبات التعلم" تشارك في برنامج الخيمة الرمضانية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في برنامج الخيمة الرمضانية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، لمدة خمسة أيام.
جاء ذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها لطلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم على مستوى المملكة بإشراف ومتابعة الأستاذة زينب بنت منزل العنزي ،وفريق نقى التطوعي بإشراف ومتابعة أحمد الحربي رئيس الفريق.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، الدكتور بن عبدالعزيز آل عثمان بأن مشاركة الجمعية في مثل هذه الفعاليات يأتي في سياق برامجها وأنشطتها المستمرة الخاصة بتعزيز العمل الخيري والإنساني؛ ابتغاءَ رضا رب العالمين.
ونوه بحرص وسعي أفراد الجمعية للمشاركة في كل برامج المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى نشر ثقافة الاهتمام بشؤون ذوي صعوبات التعلم، وتعزيز الجانب التوعوي، والجانب الاستشاري، والإرشادي؛ بتقديم البرامج والأنشطة الهادفة لإبراز حقوقهم، ومسؤولية المجتمع تجاههم، والتي تسهم في بناء مجتمع راق يخدمهم بشكل متكامل ومتجانس وفعال، بدعم ومؤازرة الموسرين والمحبين للعمل الخيري والإنساني في بلادنا الغالية.
وقال "آل عثمان ": نتطلع من الجميع لزيارة ركن الجمعية كل يوم من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحاً لمدة خمسة أيام، وقد حظي الركن التعريفي بزيارة العميد الطبيب راشد العتيبي المدير التنفيذي للشؤون الصحية.