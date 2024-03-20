محافظ الليث يستعرض أعمال ومنجزات بلدية المحافظة

وقدّم المهندس الزبيدي شرحاً مفصلاً عما تضمنه التقرير من جهود وأعمال وإحصائيات عن المنجزات؛ ومستجدات المشاريع والخدمات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لنطاقها؛ وسير العمل وأبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها، والمشروعات والخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية التي تعمل البلدية على اعتمادها والآليات التنفيذية المتخذة لتحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، شملت مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار؛ استكمال تحسين الواجهة البحرية وصيانة الكورنيش الجنوبي؛ والسفلتة والأرصفة والإنارة؛ والإصحاح البيئي؛ مبيناً أن الأعمال الرقابية الميدانية متواصلة خلال شهر رمضان المبارك على جميع المنافذ والمنشآت المعنية بالصحة العامة؛ كما تقدم البلدية العديد من البرامـج والفعاليات لكافة فئات المجتمع خلال موسم رمضان؛ ومنها حاضنة الأعمال بالسوق الرمضاني التي تنفذهـا البلديـة بالشراكـة مع مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بالليث؛ وجمعية البر الخيرية بالليث، وجمعية رعاية الأيتام بالليث؛ والتي تتيح للمستفيدين فرصة عرض منتجاتهم لجمهور كبير من الزوار، وتعزيز فرص تسويقها وتحقيق دخل إضافي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم.