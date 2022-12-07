"الراشدي" يتوج بكأس الحفل السابع لموسم الفروسية حائل

وفي التفاصيل، فاز بالشوط الأول "لمفتوح الدرجات" الجواد "شوكان" للمالك حمود محمد البقعاوي، بالخيال توفيق الخضير، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والشوط الثاني للدرجة "لم تربح" كسبه "تمكن" لفهد زمل الشمري، بالمدرب عيد حبيب الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.