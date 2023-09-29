استعراض بحري ومسيرة بالعربات العسكرية.. تعليم "رجال ألمع" تحتفل باليوم الوطني الـ93

نظَّمت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، بالشراكة مع بلدية الساحل، احتفال ذكرى اليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق" في الواجهة البحرية بمركز الحريضة مساء أمس الخميس.
وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي، وبحضور رئيس مركز الحريضة محمد بن عبدالله السرحاني، ومدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي، ورئيس بلدية الساحل عائض بن إبراهيم المحجاني، ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية والمشايخ والأعيان والأهالي ومنسوبي ومنسوبات التعليم.
وبدأت فعاليات الاحتفاء بمسيرة كشفية للبنين والبنات، يتقدمهم المحافظ ورئيس المركز ومديرو الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية، ورفع خلالها الطلاب والمشاركون الأعلام تعبيرًا عن الفرحة بهذا اليوم، وإبراز روح المواطنة والانتماء ومحبة الوطن.
وشاهد الحضور استعراضًا بحريًّا بالزوارق من قيادة حرس الحدود بالقحمة، ومثلها مسيرة بالآليات والعربات العسكرية، إضافة لمعرض وندوة عن أدوات السلامة والنجاة.
عقب ذلك توجَّه الجميع للمسرح في الواجهة البحرية؛ لاستكمال بقية فقرات الحفل بالنشيد الوطني، فالقرآن الكريم، فكلمة لمحافظ رجال ألمع، هنأ فيها القيادة الرشيدة والأهالي بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا، الذي نستذكر من خلاله منجزات هذه البلاد المباركة، وما وصلت له من تقدُّم ورُقي، واستتباب للأمن والأمان، والرخاء ورغد العيش في ظل هذه القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
وتحدَّث مدير التعليم عما تشهده السعودية من تطوُّر في التعليم وأدواته ومشاريعه.. مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس -رحمة الله-، وما حمله أبناؤه من بعده في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وترسيخ الاعتزاز بالدين، ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الشخصيتين الوطنيتين: مهدي بن محمد -رحمه الله-، وحضر نيابة عنه ابنه، وعقيلة محمد الشديدي. بعد ذلك توالت الفقرات والمشاركات لنخبة من طلبة المحافظة، تنوعت بين قصائد وعروض للأطفال، ولوحات فنية من الموروث الشعبي، ووصلات إنشادية، وأوبريت بعنوان: نحلم ونحقق.
وفي الختام كُرمت الجهات المساندة وفِرق العمل من المتطوعين والمنظمين.