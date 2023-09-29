استعراض بحري ومسيرة بالعربات العسكرية.. تعليم "رجال ألمع" تحتفل باليوم الوطني الـ93

عقب ذلك توجَّه الجميع للمسرح في الواجهة البحرية؛ لاستكمال بقية فقرات الحفل بالنشيد الوطني، فالقرآن الكريم، فكلمة لمحافظ رجال ألمع، هنأ فيها القيادة الرشيدة والأهالي بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا، الذي نستذكر من خلاله منجزات هذه البلاد المباركة، وما وصلت له من تقدُّم ورُقي، واستتباب للأمن والأمان، والرخاء ورغد العيش في ظل هذه القيادة الحكيمة -أيدها الله-.