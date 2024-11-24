"الحريق" يحقق كأس المملكة لأندية المجموعة الثانية للبراعم

عاود فريق "الحريق" للتايكوندو، إلى واجهة البطولات، بعد الانتصارات الرائعة التي أهلته لتحقيق كأس المملكة لأندية المجموعة الثانية للبراعم بمشاركة 27 ناديًا.
وحل في المركز الثاني فريق "حراء"، وجاء "الفيصلي" ثالثًا، و"الفتح" رابعًا.
جاء ذلك خلال البطولة التي اختتمت اليوم، بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، بمشاركة 191 لاعبًا.
وتعد البطولة من المنافسات التي يُعنى بها الاتحاد السعودي للتايكوندو؛ والقاعدة الأساسية للعبة.
من جانبه أفاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر السعران، بأن المنافسات شهدت مستوى مرتفع وظهور جيل جديد يعزز الأبطال السابقين.
وقال: إن اختيار مدينة تبوك لتنظيم مثل هذه المنافسة المهمة جاء ضمن الخطط الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد بالاستفادة القصوى من المدن الرياضية وزيادة انتشار اللعبة.
وأشار "السعران" إلى أن هناك أندية قدّمت نفسها وبقوة لمقارعة الكبار وتسجيل اسمها ضمن الأندية المنجزة لا المشاركة.