مؤتمر المنتديات العربية الإفريقية للغة الضاد وآدابها في موريتانيا يشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية في إفريقيا

شاركت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مؤتمر المنتديات العربية الإفريقية للغة الضاد وآدابها المنعقد في نواكشوط – موريتانيا، حيث مثّلها الدكتور عبد الله الهذيل، رئيس لجنة إفريقيا بالأمانة العامة للندوة.
وتناولت مشاركة الندوة جهود المملكة العربية السعودية الرائدة في خدمة اللغة العربية ونشرها عالميًا، من خلال المؤسسات التعليمية والجامعات السعودية التي أسهمت في إعداد الكفاءات وتأهيل المعلمين، ودعم مراكز تعليم اللغة العربية في الدول الإفريقية، إلى جانب البرامج والمنح التي تقدمها وزارة التعليم والجامعات السعودية للطلاب الأفارقة. وقد شهد المؤتمر حضورًا متميزًا من أساتذة الجامعات الإفريقية والمؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية، ونالت المشاركة إشادة واستحسان الحضور لما تضمنته من عرض موثق لجهود المملكة في دعم مسيرة اللغة العربية في القارة الإفريقية.
واختُتم المؤتمر بإصدار البيان الختامي الذي أشاد بجهود المملكة العربية السعودية ودورها البارز في رعاية اللغة العربية عالميًا، مؤكدًا أن المملكة تمثل نموذجًا رائدًا في دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها في إفريقيا والعالم الإسلامي، من خلال مبادراتها التعليمية والثقافية المتواصلة.