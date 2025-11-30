الأمير سعود بن نهار يهنّئ مدير مرور الطائف الجديد ويشيد بجهود سلفه

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير مرور المحافظة المعيَّن حديثًا العقيد فيصل بن سعيد الغامدي، وذلك بحضور مدير شرطة الطائف اللواء عبدالله الخنفري، ومدير المرور السابق العميد مشبب القحطاني.