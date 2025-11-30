الأمير سعود بن نهار يهنّئ مدير مرور الطائف الجديد ويشيد بجهود سلفه

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير مرور المحافظة المعيَّن حديثًا العقيد فيصل بن سعيد الغامدي، وذلك بحضور مدير شرطة الطائف اللواء عبدالله الخنفري، ومدير المرور السابق العميد مشبب القحطاني.
وهنأ سموه العقيد الغامدي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود العميد القحطاني ومنسوبي المرور خلال الفترة الماضية وما قدموه من تفانٍ في أداء مهامهم.
من جهته، قدّم العقيد الغامدي شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات الحكومية في المحافظة.