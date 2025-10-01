أمين الطائف يدشن مبادرة تطوير مداخل المويه والجسور بلمسات جمالية لتعزيز جودة الحياة

دشن أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي مبادرة (تحسين وتطوير مداخل محافظة المويه) ضمن سلسلة مبادرات (معًا لتصبح محافظة المويه أجمل) التي أطلقها الأمين في وقت سابق بحضور وكيل الأمين للبلديات المرتبطة ورئيس بلدية محافظة المويه، لمعالجة التشوهات البصرية بمحافظة المويه ومراكزها، وإشراك المتطوعين والمتطوعات في الجهود التوعوية والتطويرية مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء مجتمع حيوي وتحسين جودة الحياة وتفعيل مبادراتهم الاجتماعية لجعل المويه أجمل.
وجاءت هذه المبادرة لدعم جهود تطوير مداخل المدينة، من خلال إضافة أعمال ومجسمات جمالية، وتعزيز أعمال التحسين بالجسور بما يتوافق مع هويّة وتراث المحافظة، ومواكبة مبادرات زيادة مساحة المسطحات الخضراء والتشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة مجتمعية فعالة، حيث تعمل البلدية على تكثيف زراعة الأشجار في الحدائق والمنتزهات والطرقات الرئيسية والميادين.
وقد عملت بلدية المويه من خلال مبادراتها المجتمعية على رفع درجة الوعي العام لدى كافة شرائح المجتمع للحفاظ على بيئة آمنة وصحية ونظيفة وجاذبة للأهالي والزوار، وزيادة نسبة رضا السكان، والتركيز على رفع مستوى النظافة، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، علاوة على الاهتمام بتجميل المدينة والمنظر الحضاري لها وجعلها متفاعلة مع المناسبات، بحيث تكتسب مظهرًا حيويًّا يعزز من جمالية مواقعها.