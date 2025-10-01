أمين الطائف يدشن مبادرة تطوير مداخل المويه والجسور بلمسات جمالية لتعزيز جودة الحياة

وقد عملت بلدية المويه من خلال مبادراتها المجتمعية على رفع درجة الوعي العام لدى كافة شرائح المجتمع للحفاظ على بيئة آمنة وصحية ونظيفة وجاذبة للأهالي والزوار، وزيادة نسبة رضا السكان، والتركيز على رفع مستوى النظافة، وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، علاوة على الاهتمام بتجميل المدينة والمنظر الحضاري لها وجعلها متفاعلة مع المناسبات، بحيث تكتسب مظهرًا حيويًّا يعزز من جمالية مواقعها.