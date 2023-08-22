"غرفة القصيم" تنظم ورشة "اشتراطات ومتطلبات الاستيراد"

وتعمل إدارة اللجان القطاعية في الغرفة، ممثلة باللجنة التجارية، من خلال هذه الورشة، على استقطاب المختصين والخبراء بعمليات الفسح والتخليص والاستيراد، وتسهيل ربطهم وإيصال معارفهم وقدراتهم مع المهتمين وأصحاب المهنة، من المستوردين والعاملين في قطاع التخليص.