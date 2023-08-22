"غرفة القصيم" تنظم ورشة "اشتراطات ومتطلبات الاستيراد"

تنظم غرفة القصيم، ورشة "اشتراطات ومتطلبات الاستيراد والفسح وأسباب الرفض الشائعة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مساء غد الأربعاء، بقاعة رجل الأعمال عبدالله العثيم، بمقر الغرفة بمدينة بريدة.
وتعمل إدارة اللجان القطاعية في الغرفة، ممثلة باللجنة التجارية، من خلال هذه الورشة، على استقطاب المختصين والخبراء بعمليات الفسح والتخليص والاستيراد، وتسهيل ربطهم وإيصال معارفهم وقدراتهم مع المهتمين وأصحاب المهنة، من المستوردين والعاملين في قطاع التخليص.
وقال مدير اللجنة التجارية في غرفة القصيم سليمان المقبل: إن الورشة ستناقش اشتراطات الفسح للمنتجات الخاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء، وأهم أسباب الرفض الشائعة للمواد والبضائع المستوردة، ومعالجة التحديات التي تواجه العملاء، ومعرفة أهم التحديثات في نظام وعالم الاستيراد والتصدير.