جمعية خيركم تحصد المراكز الأولى في جائزة التميز في العمل الخيري

حصلت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة مساء اليوم على المراكز الأولى بجائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الخامسة للعام 1444 هـ وذلك عن فئات المنشآت الكبيرة والمشاريع من خلال منافستها لأكثر من 200 مشاركة من الجهات الخيرية بالمملكة.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز مقدماً شكره لكل من كان له الفضل بعد المولى في تحقيق خيركم لهذه الجائزة على مستوى المملكة من منسوبي الجمعية وداعميها مؤكداً أن هذه الجوائز تأتي بعد أقل من 100 يوم من حصول الجمعية على العلامة الكاملة في الحوكمة وشهادات المواصفة القياسية الدولية (آيزو) لتكون أول جمعية تعليمية في المملكة حاصلة على الآيزو 21001، وهذا ليس وليد الصدفة بل بفضله سبحانه ثم التخطيط والإعداد الجيد للحصول على هذه الأوسمة التي تستحقها الجمعية والتي يقارب عمرها النصف قرن قضته في تعليم كتاب الله لأبناء محافظة جدة حضورياً، بل والمملكة والعالم أجمع عبر منصاتها الرقمية.
الجدير بالذكر أن (خيركم) حصدت بجانب المركز الأول عن فئة المنشآت الكبيرة، عبر مشروعها سفراء الذكر جائزة أفضل مشروع خيري متميز، وذلك بعد أيام قليلة من اختتامها العام الماضي بتخريج 1655 حافظاً وحافظة لكتاب الله والذي يعد الرقم الأكبر على مستوى جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة والثالث عالمياً.