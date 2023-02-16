جمعية خيركم تحصد المراكز الأولى في جائزة التميز في العمل الخيري

وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز مقدماً شكره لكل من كان له الفضل بعد المولى في تحقيق خيركم لهذه الجائزة على مستوى المملكة من منسوبي الجمعية وداعميها مؤكداً أن هذه الجوائز تأتي بعد أقل من 100 يوم من حصول الجمعية على العلامة الكاملة في الحوكمة وشهادات المواصفة القياسية الدولية (آيزو) لتكون أول جمعية تعليمية في المملكة حاصلة على الآيزو 21001، وهذا ليس وليد الصدفة بل بفضله سبحانه ثم التخطيط والإعداد الجيد للحصول على هذه الأوسمة التي تستحقها الجمعية والتي يقارب عمرها النصف قرن قضته في تعليم كتاب الله لأبناء محافظة جدة حضورياً، بل والمملكة والعالم أجمع عبر منصاتها الرقمية.