جمعية "المودة" تُطلق برنامج جودة العلاقة الزوجية عبر "منصة العائلة"

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية برامج "العلاقة الزوجية" عبر منصتها الإلكترونية "العائلة"؛ بهدف تعزيز جودتها لدى الزوجين، ويتضمن 15 فيديو تدريبياً، يُغطي مجموعة واسعة من المواضيع المهمة.
وأوضح مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي أن البرنامج يهدف إلى توعية الأفراد والمجتمع بأساسيات صحة العلاقة الزوجية، وزيادة التثقيف للوقاية من المشاكل والأمراض المرتبطة بها، بالإضافة إلى توفير معلومات علمية دقيقة حول هذا الجانب المهم من الحياة الزوجية.
وأضاف "آل رضي" أن للبرنامج محاورَ أساسيةً تشمل معوقات العلاقة الزوجية وفروقاتها بين الرجل والمرأة، والاضطرابات المرتبطة بها، والأمراض المنقولة جنسياً، وفحص ما قبل الزواج.
وأكد "آل رضي" أن منصة "العائلة" تُقدم العديد من الدورات التدريبية النوعية في الحياة الزوجية؛ منها دورات متخصصة في اختيار شريك الحياة، والاستعداد الزواجي، وتربية الأبناء، والتخطيط الأسري والمالي، وتقنيات الطلاق الواعي، بالإضافة إلى أمسيات ودورات مباشرة، وقد خدمت المنصة حتى الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 14,156 مستفيداً، حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 79%.
وقال "آل رضي": إن منصة "العائلة" تُعد منصة دولية بانتشار متدربيها في مختلف البلدان، حيث تقدم جميع الدورات باللغة الإنجليزية ولغة الإشارة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز الفائدة لأكبر عدد ممكن من الأفراد حول العالم، وهذه المبادرات هي جزء أساسي من توجه الجمعية؛ لأنها تسعى لبناء مجتمع حيوي وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال توفير المعلومات والخدمات التي تُعزز استقرار الأسرة وسعادتها.