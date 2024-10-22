جمعية "المودة" تُطلق برنامج جودة العلاقة الزوجية عبر "منصة العائلة"

وأكد "آل رضي" أن منصة "العائلة" تُقدم العديد من الدورات التدريبية النوعية في الحياة الزوجية؛ منها دورات متخصصة في اختيار شريك الحياة، والاستعداد الزواجي، وتربية الأبناء، والتخطيط الأسري والمالي، وتقنيات الطلاق الواعي، بالإضافة إلى أمسيات ودورات مباشرة، وقد خدمت المنصة حتى الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 14,156 مستفيداً، حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 79%.